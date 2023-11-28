Сын Боярского сообщил, что артист перенес инфаркт

Наследник исполнителя и актера Михаила Боярского Сергей сообщил, что его знаменитого родителя поразил инфаркт.
Сын артиста поспешил уточнить, что в настоящее время Михаил чувствует себя хорошо и переведен в обычную палату.
Представители же государственного академического театра им. Ленсовета утверждают, что госпитализация знаменитости носит плановый характер, а его самочувствие оценивается как "в норме".
Ближайшие постановки с Боярским зрители увидят в период новогодних каникул.
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