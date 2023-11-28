Бывшая Мисс Москва Алеся Семеренко попалась на удочку мошенника, обещавшего ей победу на Мисс мира за 1 000 000 рублей

Экс-обладательница короны в конкурсе "Мисс Москва" Алеся Семеренко заплатила жителю Екатеринбурга Антону Парамонову более 1 000 000 российских рублей.

Кастинг-директор обещал красавице победу на "Мисс Мира". Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь, а девушка обратилась к стражам порядка, о чем стало известно Телеграм-каналу Baza.

Познакомилась Семеренко с Парамоновым в 2018 году на конкурсе "Мисс Москва".

Спустя пару лет звезда подиума и менеджер стали тесно сотрудничать. В 2021 году он активно продвигал красавицу на различных мероприятиях.

Летом текущего года Алеся изъявила желание участвовать в "Мисс мира", а Парамонов стал помогать ей в этом. Антон пообещал подопечной призовое место, если она заплатит ему "небольшую сумму".