Поргина пережила серьезную операцию, по поводу которой была экстренно госпитализирована

Медики клиники, где наблюдалась Людмила Поргина настояли на срочном хирургическом вмешательстве.

Актриса лежала в больнице в конце октября.

После вдове Николая Караченцова пришлось лечиться при помощи капельниц и инъекций, о чем сообщает Телеграм-канал SHOT.

Известно, что проблемы со здоровьем у Поргиной начались не сейчас. Весной текущего года она уже пережила операцию из-за подагры, когда хирурги привели в порядок сустав.

До этого артистка лежала в больнице, когда сильно ударилась головой о бревно.