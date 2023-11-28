Поргина пережила серьезную операцию, по поводу которой была экстренно госпитализирована

Медики клиники, где наблюдалась Людмила Поргина настояли на срочном хирургическом вмешательстве.
Актриса лежала в больнице в конце октября.
После вдове Николая Караченцова пришлось лечиться при помощи капельниц и инъекций, о чем сообщает Телеграм-канал SHOT.
Известно, что проблемы со здоровьем у Поргиной начались не сейчас. Весной текущего года она уже пережила операцию из-за подагры, когда хирурги привели в порядок сустав.
До этого артистка лежала в больнице, когда сильно ударилась головой о бревно.
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