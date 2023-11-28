Реальная история 11-летней Салли Хорнер, которая сподвигла Набокова на создание «Лолиты»

21:21 2023-11-28
Реальная история 11-летней Салли Хорнер, которая сподвигла Набокова на создание «Лолиты»

Девочка, о которой пойдет речь, в 11 лет была похищена педофилом Фрэнком Ласалем. 52-летний маньяк держал ее в подчинении почти два года.

Эта жуткая история из реальной жизни подтолкнула писателя Владимира Набоков к идее написания своего знаменитого скандального романа.

Его "Лолита" стала шедевром мировой литературы, но до сих пор считается самым неоднозначным произведением и вызывает у читателей много споров.

Девочка, которая стала прототипом набоковской Лолиты

Обычный ребенок, из бедной семьи, мать которой одна тянула семью и работала за двоих. Контролировать детей постоянно она не могла физически.

Однако Салли росла хорошим ребенком, помогала матери, чем могла, считалась примерной ученицей в школе. Между тем, она была подростком, находилась в том самом возрасте, когда влияние сверстников становится очень значимым.

Салли хотела дружить с компанией особенных девочек. Чтобы попасть в их круг, нужно было совершить что-то дерзкое. Ей дали задание - украсть какую-нибудь мелочь в магазине.

Салли стащила небольшой копеечный блокнот и на выходе из магазина столкнулась с солидным мужчиной в возрасте.

В плену

Маньяк следил за ней уже давно и тут выдался подходящий случай. Мужчина представился сотрудником ФБР и повелел следовать за ним. Девочка, чувствуя свою вину, сгорая от стыда повиновалась незнакомцу.

Так Салли оказалась пленницей Ласаля. Он работал простым механиком, и к маленьким девочкам всегда испытывал нездоровый интерес.

За развращение несовершеннолетних мужчина уже отсидел один срок и недавно вышел на свободу. Педофил стал искать себе очередную жертву, и нашел Салли.

Эта странная парочка стала разъезжать по стране, останавливаясь в мотелях разных городов. Девочку Ласаль запугал и заставлял во всем повиноваться, работникам мотелей представлял ее как свою дочь.

Салли должна была удовлетворять все прихоти извращенца, сожительствовать с ним и выполнять роль служанки - готовить, стирать, убирать.

Спасение

Девочка жила в постоянном страхе и боялась что-либо предпринять для своего спасения. Однако в какой-то момент решилась. Педофил отдал Салли в школу - настолько он был уверен в ее полном подчинении.

Она долго скрывала все происходящее, но потом все-таки открылась однокласснице. Та стала уговаривать Салли бежать. Пленница обратилась к соседям, нашла телефон, дозвонилась сестре и попросила о помощи.

Трагический финал

Ласаля быстро нашли и арестовали. Девочку вернули в семью. Однако жизнь ее уже не была прежней. Не все поддержали несчастную, в ее адрес время от времени сыпались едкие насмешки, кто-то вообще считал ее виновной в случившемся.

В 13 лет она была не по годам взрослой, детство для нее закончилось быстро. Трагический ранний опыт давал о себе знать. В 15 лет Салли стала встречаться с парнем на 5 лет старше себя.

Однажды они ехали на машине вдвоем и попали в жуткую аварию. Юноша остался жив, а девушка погибла, не дожив до 16-летия.

Фрэнк Ласаль сел в тюрьму на 35 лет, но срок не отсидел до конца, потому что умер прямо в тюремной камере.

Храмова Оксана
22:50

Храмова Оксана

Дачный эксперт рассказал, как осенью подготовить почву к новому сезону без перекопки

Дачный эксперт рассказал, как осенью подготовить почву к новому сезону без перекопки

Осенью появляется отличная возможность улучшить огородную землю, перекапывать весь участок для этого вовсе необязательно.
Храмова Оксана
21:35

Храмова Оксана

Копилка полезных советов, собранных из опыта бывалых садоводов и огородников

Копилка полезных советов, собранных из опыта бывалых садоводов и огородников

Подборка полезных хитростей от опытных дачников: пригодится как экспертам так и новичкам в садово-огородном деле.
Наталья Гончарова
19:58

Наталья Гончарова

Поргина пережила серьезную операцию, по поводу которой была экстренно госпитализирована

Поргина пережила серьезную операцию, по поводу которой была экстренно госпитализирована

Оказывается, у вдовы Николая Караченцова опухоль ободочной кишки. К счастью, образование доброкачественное.
Наталья Гончарова
19:38

Наталья Гончарова

Бывшая Мисс Москва Алеся Семеренко попалась на удочку мошенника, обещавшего ей победу на Мисс мира за 1 000 000 рублей

Бывшая Мисс Москва Алеся Семеренко попалась на удочку мошенника, обещавшего ей победу на Мисс мира за 1 000 000 рублей

Кастинг-директор, к которому обратилась Алеся Семеренко, оказался мошенником.
Наталья Гончарова
19:25

Наталья Гончарова

Сын Боярского сообщил, что артист перенес инфаркт

Сын Боярского сообщил, что артист перенес инфаркт

Когда именно Михаила Боярского сразил удар, его наследник Сергей уточнять не стал.
Наталья Гончарова
19:14

Наталья Гончарова

Волочкова взорвалась, когда ее спросили о самоубийстве ее экс-бойфренда Кузнецова

Волочкова взорвалась, когда ее спросили о самоубийстве ее экс-бойфренда Кузнецова

Когда подписчики Анастасии Волочковой спросили ее о причинах самоубийства экс-возлюбленного, та заявила, что не может этого знать, возмутившись, при чем тут она.
article_image 20:04

В Могилёвской области мать и сын пытались растопить печь, но погибли в пожаре

В Глусском районе Могилёвской области женщина и её сын сгорели при пожаре в частном доме.

article_image 19:54

Житель Могилёва зарезал друга во время пьяной ссоры

Могилевчанин ударил товарища ножом в область други, из-за чего тот скончался.

article_image 19:42

Двое китайцев пытались вывезти из РФ 15 кг морского огурца, спрятав его под одеждой

Пытавшихся промышлять контрабандой граждан Китая поймали на горячем, тем самым предотвратив преступление.