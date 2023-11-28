Копилка полезных советов, собранных из опыта бывалых садоводов и огородников

21:35 2023-11-28
Копилка полезных советов, собранных из опыта бывалых садоводов и огородников

Подборка полезных хитростей от опытных дачников: пригодится как экспертам так и новичкам в садово-огородном деле.

Хорошие советы никогда не бывают лишними, берите на заметку для будущего сезона.

Если хотите заметно улучшить вкус томатов, высадите рядом с грядкой ароматный базилик.

Поливать картошку до периода цветения не стоит, даже если погода стоит без дождей. При поливе вся сила и энергия растения начнет уходить в ботву.

Когда же растение отцветет, можно хорошо и обильно увлажнить грядку, тогда клубни станут расти крупнее и быстрее.

Чтобы флоксы цвели ярче, удобряем почву золой, хорошо рыхлим клумбу и увлажняем своевременно. Не помещает и навозное удобрение.

Избавиться от надоедливых мух помогает посадка черемухи на даче. Ветки бузины, поставленные дома, отваживают из него тараканов.

Для длительного хранения чеснока нужно прижечь спичкой головки с той стороны, где растут корешки.

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