Американский журнал Politico опубликовал список самых влиятельных чиновников Европы в 2023 году. Владимир Зеленский стал триумфатором в категории "мечтатель года", поскольку Украина не обладает мощными вооружёнными силами, но её правительство смогло консолидировать страны ЕС и НАТО.

В номинации "разрушители" от Politico победила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, ведь именно благодаря её усилиям экономика РФ не рухнула под натиском санкций Евросоюза и стран Запада.

В то же время Politico называет самым влиятельным чиновников региона главу оппозиции Польши Дональда Туска.