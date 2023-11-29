Зеленского признали «мечтателем года»

02:47 2023-11-29
Зеленского признали «мечтателем года»

Газета Politico признала Владимира Зеленского победителем в номинации "мечтатель года".

Американский журнал Politico опубликовал список самых влиятельных чиновников Европы в 2023 году. Владимир Зеленский стал триумфатором в категории "мечтатель года", поскольку Украина не обладает мощными вооружёнными силами, но её правительство смогло консолидировать страны ЕС и НАТО.

В номинации "разрушители" от Politico победила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, ведь именно благодаря её усилиям экономика РФ не рухнула под натиском санкций Евросоюза и стран Запада.

В то же время Politico называет самым влиятельным чиновников региона главу оппозиции Польши Дональда Туска.

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