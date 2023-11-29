Во время сеансов терапии докопаться до глубин подсознания пациентов Зигмунду Фрейду помогали... ковры

Особенно впечатляли австрийского ученого восточные ковры, он владел экземплярами, добытыми из самых разных регионов.

Некоторые образцы были уникальными. Есть предположение, что любовь к коврам появилась благодаря профессиональной деятельности шурина - Морица Фрейда. Он продавал ковровые изделия в Берлине.

С началом аншлюса Австрии психоаналитик эмигрировал, в 1938 году приехал в Лондон, прихватив с собой львиную долю собранной коллекции. По слухам, Фрейд даже давал коврами взятки немецким офицерам.

В кабинете доктора было полно ковров, они лежали на полу, на кушетке, даже на столике, один висел на стене.

Видимо, таким убранством Фрейд пытался создать максимально комфортные условия для беседы с пациентами. Обилие ковровых изделий якобы помогало людям максимально расслабиться.

Из воспоминаний клиентов Фрейда можно узнать, что они даже накрывались коврами, когда в помещении было прохладно.

Погрузившись взглядом в ковровые рисунки, пациент словно погружался в себя, тщательно рассматривал и изучал элементы узоров, одновременно раскрывая глубины подсознания.

Это был способ отстраниться от реальности и войти в некое трансовое состояние, сконцентрироваться на внутренних проблемах.

Вот такую особую методику общения с пациентами придумал Фрейд, и видимо, она действительно была эффективной.