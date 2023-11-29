Во время сеансов терапии докопаться до глубин подсознания пациентов Зигмунду Фрейду помогали... ковры

08:46 2023-11-29
Во время сеансов терапии докопаться до глубин подсознания пациентов Зигмунду Фрейду помогали... ковры

Оказывается, у знаменитого психоаналитика Фрейда был свой фетиш. Он маниакально увлекался коврами и смог собрать большую интересную коллекцию.

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Особенно впечатляли австрийского ученого восточные ковры, он владел экземплярами, добытыми из самых разных регионов.

Некоторые образцы были уникальными. Есть предположение, что любовь к коврам появилась благодаря профессиональной деятельности шурина - Морица Фрейда. Он продавал ковровые изделия в Берлине.

С началом аншлюса Австрии психоаналитик эмигрировал, в 1938 году приехал в Лондон, прихватив с собой львиную долю собранной коллекции. По слухам, Фрейд даже давал коврами взятки немецким офицерам.

В кабинете доктора было полно ковров, они лежали на полу, на кушетке, даже на столике, один висел на стене.

Видимо, таким убранством Фрейд пытался создать максимально комфортные условия для беседы с пациентами. Обилие ковровых изделий якобы помогало людям максимально расслабиться.

Из воспоминаний клиентов Фрейда можно узнать, что они даже накрывались коврами, когда в помещении было прохладно.

Погрузившись взглядом в ковровые рисунки, пациент словно погружался в себя, тщательно рассматривал и изучал элементы узоров, одновременно раскрывая глубины подсознания.

Это был способ отстраниться от реальности и войти в некое трансовое состояние, сконцентрироваться на внутренних проблемах.

Вот такую особую методику общения с пациентами придумал Фрейд, и видимо, она действительно была эффективной.

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