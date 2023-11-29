Пять безумных идей Третьего рейха, указывающих на полную неадекватность идеологов нацизма

Доказывать безумие нацизма и нацистов, пожалуй, сегодня излишне, потому что оно и так более чем очевидно. Чтобы еще раз убедиться в том, что представленная идеология изначально была полностью неадекватной, достаточно рассмотреть лишь несколько сумасшедших идей Третьего рейха.

Что такое проект "Лесенсборн"

Нацисты известны своей патологической заботой о чистоте арийской расы. Они всячески стремились к тому, чтобы немецкое общество было представлено сугубо чистокровными немцами, а именно - голубоглазыми блондинами. Так появился проект "Лесенсборн".

Его суть состояла в том, чтобы наплодить как можно больше детей, соответствующих указанным "арийским" критериям. Женщинам полагалось беременеть только от членов СС с голубыми глазами и светлыми волосами. Дети "с браком" (темноволосые) облучались ультрафиолетом, что превращало их в блондинов. Проект продолжал действовать почти до 1945 года.

Мегатанк "Крыса"

Генералы вермахта были весьма амбициозны и мечтали о создании самого громадного танка в мире. Речь шла о махине весом в 1000 тонн. К сведению, у стандартного немецкого "Тигра" вес был не более 60 тонн. Длина желаемого супертанка должна была достигать 35 метров, на нем хотели расположить 280-мм орудие. За безопасность "Крысы" должны были отвечать 8 зенитных батарей.

Это было утопией с самого начала. Если бы и удалось создать такой танк, то ни одна дорога его бы не выдержала. Кроме того гигантская машина отличалась бы ужасной маневренностью, да и защититься от авиаударов она вряд ли смогла бы. Проект так и остался нереализованным.

Тайные знания Шамбалы

Руководство нацистов увлекалось оккультизмом и на полном серьезе искало таинственную страну Шамбалу, которая якобы находится в Тибете. Жители Шамбалы, по преданиям, владеют особыми знаниями. Отправленная экспедиция, увы (или, скорее, к счастью) ничего не нашла.

Идея Гиммлера насчет камикадзе

Когда Германия явно стала проигрывать в войне, Гиммлер предложил применить тактику японских камикадзе. Целями для летчиков-смертников должны были стать американские бомбардировщики В-17. Немецкие камикадзе, по задумке Гиммлера, должны были таранить эти самолеты.

Герман Геринг, стоявший во главе военно-воздушных сил Германии, забраковал эту идею, потому что американские пилоты были куда более опытнее, а их летательные машины - очень хорошо защищены. Чтобы сбить хотя бы один В-17, пришлось бы потерять несколько немецких самолетов.

Ликвидация Москвы и Ленинграда

Верхушка нацистов мечтала на полном серьезе стереть с лица земли эти два города. На их территории должны были расселиться немецкие граждане.

Армейское руководство было против этой затеи, потому что понимало, насколько важны советские крупные города для снабжения немецкой армии. К тому же, немецкие колонии не получили бы ничего хорошего от столь тотального разорения экономики.

Однако открыто свои сомнения никто Гитлеру не смел высказывать. Исполнить жестокие планы не удалось только благодаря величайшему героизму и мужеству советских людей, которые невероятными усилиями смогли отстоять Москву и Ленинград.