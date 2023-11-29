Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы: четыре важных критерия

Несколько полезных советов для огородников, которые увлекаются разведением тыкв. Определяем спелость овощей по таким параметрам.

Плотность корки

Если надавить на кожуру тыквы, можно увидеть на ней следы от надавливания. В этом случае овощ считается неспелым. У зрелой тыквы корка будет очень плотная.

Исключение составляют мускатные разновидности. У них кожица более гибкая и тонкая, она при воздействии может слегка прогибаться.

Спелость таких тыкв определяем по цвету: кожура будет бежевой или нежно коричневой.

У обыкновенной тыквы корочка будет ярко-желтой, коричневой или оранжевой.

Особенности рисунка

Спелые овощи отличаются четко выраженным рисунком на кожице. Если только это не зеленоплодные сорта, например, Августин. Тыква сорта Бенинказа будет при созревании покрываться белесым налетом.

Оцениваем плодоножку

Плеть, которая удерживает плод на грядке, у созревшей тыквы будет светлой, жесткой, одревесневшей. При попытке надломить ее вы встретите заметное сопротивление. Без секатора это сделать не получится.

Проверяем тыкву на слух

Если постучать по кожуре тыквы, можно услышать либо глухой, либо звонкий звук. Второй вариант как раз говорит о ее спелости.