Цветовод-эксперт назвал основные преимущества разведения штамбовых роз

Если вы хотите удивить соседей и знакомых, посадите у себя на даче штамбовую розу. Эта идея будет интересной и экономически выгодной. Вы получите компактное растение с отменными декоративными характеристиками.

Цветение штамбовых роз обильное и продолжительное. Соцветия располагаются высоко над землей, что повышает их декоративность. Наслаждаться такими розами можно издалека, и аромат ощущается сильнее.

Розы, привитые на штамбы устойчивых к морозу шиповников, без проблем переживают зиму.

Высокое расположение способствует хорошей циркуляции воздуха. Роза не соприкасается с влажным воздушным слоем у земной поверхности. Вот почему она более устойчива ко многим болезням, например, к мучнистой росе, черной пятнистости, ржавчине.

Шиповниковый штамб, обладающий мощной корневой системой, в должной мере снабжает розу питательными веществами. Это положительно отражается на цветение, он будет еще более роскошным, густым и длительным.