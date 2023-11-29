Киркоров назвал имя российской артистки с самой красивой фигурой

Филипп Киркоров заявил, что обладательницей самых роскошных форм является Ани Лорак, назвав ее богиней и своей статуэткой.

В рамках проекта "Стол заказов" певец пообщался с ведущим Иваном Чуйковым, высказав свое мнение относительно церемонии награждения "Золотого граммофона".

Киркоров не сомневается, что награды обязательно получат Анна Асти и Люся Чеботина. Исполнитель уточнил, что эти артистки сейчас на лидирующих позициях в российских чартах.

Напомним, что Филипп Бедросович стал в этом году ведущим "Золотого граммофона".

После церемонии награждения он отправится на съемки масштабного клипа "Черная пантера"