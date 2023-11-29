Представители ФБКП обратили внимание, что с запуском СВО Наргиз Закирова постоянно ругает Россию и ее жителей в Сети.

Певица ведет канал, где репостит фейки о ВС РФ относительно действий в Украине.

Когда Наргиз позвонили пранкеры Вован и Лексус от имени главы Минкульт Украины Александром Ткаченко, она сообщила, что в вооруженном конфликте на стороне Незалежнай, нелестно высказавшись о россиянах.

В ФБКП требуют признать Закирову иностранным агентом.

Напомним, что въезд на территорию России певице запрещен на 50 лет.