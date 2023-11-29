Наргиз проверяют по поводу оказания финансовой помощи Украине

Представители ФБКП обратили внимание, что с запуском СВО Наргиз Закирова постоянно ругает Россию и ее жителей в Сети.
Певица ведет канал, где репостит фейки о ВС РФ относительно действий в Украине.
Когда Наргиз позвонили пранкеры Вован и Лексус от имени главы Минкульт Украины Александром Ткаченко, она сообщила, что в вооруженном конфликте на стороне Незалежнай, нелестно высказавшись о россиянах.
В ФБКП требуют признать Закирову иностранным агентом.
Напомним, что въезд на территорию России певице запрещен на 50 лет.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__