Ургант пожаловался, что ему не дают извиниться в течение 1,5 лет

Еще в начале текущего года в Дубае должно было пройти выступление ведущего ТВ Ивана Урганта и его коллеги Владимира Познера, но мероприятие было перенесено на ноябрь.
В рамках концерта Ургант рассказал, что часто говорил на канале, на котором трудился, как 1,5 года пытается извиниться, но никто не дает ему этого сделать.
Не мог Иван не затронуть и тему патриотизма. Ведущий не стал скрывать, что раньше даже не подозревал о том, насколько сильно любит РФ.
Ранее сообщалось, что в октябре шоумен выступил с лекцией перед студентами МГИМО.
После этого мероприятия из учреждения образования был уволен замдекана факультета международной журналистики Юрий Кобаладзе.
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