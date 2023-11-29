Ургант пожаловался, что ему не дают извиниться в течение 1,5 лет

Еще в начале текущего года в Дубае должно было пройти выступление ведущего ТВ Ивана Урганта и его коллеги Владимира Познера, но мероприятие было перенесено на ноябрь.

В рамках концерта Ургант рассказал, что часто говорил на канале, на котором трудился, как 1,5 года пытается извиниться, но никто не дает ему этого сделать.

Не мог Иван не затронуть и тему патриотизма. Ведущий не стал скрывать, что раньше даже не подозревал о том, насколько сильно любит РФ.

Ранее сообщалось, что в октябре шоумен выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

После этого мероприятия из учреждения образования был уволен замдекана факультета международной журналистики Юрий Кобаладзе.