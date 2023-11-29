Группа Буерак отменила свое выступление в Перми за 1 день до события

Представители группы "Буерак" сообщили о том, что концерт в Перми переносится, а приобретенные заранее билеты будут действительны на новую дату.

Музыканты пообещали проинформировать, когда именно состоится их выступление в ближайшее время.

Известно, что концерт коллектива отменен и в Тюмени.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Кишлак (Максим Фисенко) не выйдет на сцену Оренбурга из-за протестов активистов.

Люди потребовали отменить концерт Кишлака в городе и наказать организаторов события.