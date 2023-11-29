Группа Буерак отменила свое выступление в Перми за 1 день до события

Представители группы "Буерак" сообщили о том, что концерт в Перми переносится, а приобретенные заранее билеты будут действительны на новую дату.
Музыканты пообещали проинформировать, когда именно состоится их выступление в ближайшее время.
Известно, что концерт коллектива отменен и в Тюмени.
Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Кишлак (Максим Фисенко) не выйдет на сцену Оренбурга из-за протестов активистов.
Люди потребовали отменить концерт Кишлака в городе и наказать организаторов события.
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