Наргиз обозвала идиотами людей, поддерживающих РФ в конфликте с Украиной

Наргиз Закирова, общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом, обозвала поддерживающих РФ людей "совершеннейшими идиотами".

Исполнительница сообщила, что массу "страданий испытала, живя в России".

Наргиз объяснила, что страдала от общения с россиянами, когда жила в Москве.

Не забыла музыкант обвинить своего экс-продюсера Максима Фадеева в том, что он "настраивает весь мир" против нее.

Ранее сообщалось, что знаменитость проверяют на предмет финансирования ВСУ.