Наргиз обозвала идиотами людей, поддерживающих РФ в конфликте с Украиной

Наргиз Закирова, общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом, обозвала поддерживающих РФ людей "совершеннейшими идиотами".
Исполнительница сообщила, что массу "страданий испытала, живя в России".
Наргиз объяснила, что страдала от общения с россиянами, когда жила в Москве.
Не забыла музыкант обвинить своего экс-продюсера Максима Фадеева в том, что он "настраивает весь мир" против нее.
Ранее сообщалось, что знаменитость проверяют на предмет финансирования ВСУ.
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