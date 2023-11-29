Сафронов признался, что хотел прописать Орнеллу Мути в своей квартире

Никас Сафронов рассказал, что речь идет о событиях, которые происходили несколько лет назад.

Художник и Орнелла Мути контактировали в посольстве Италии в РФ.

Сафронов не скрывает, что готов был даже прописать мировую знаменитость в собственной в квартире на Брюсовом переулке.

Никас рассказал, что им обещали помочь. Оформление необходимой документации шло полным ходом, но с запуском СВО стали вводится санкции против России и история "зависла" на неопределенное время.

Художник обратил внимание, что Мути - первая звезда такой величины, которая открыто поддержала РФ в ситуации со спецоперацией. Он убежден, что россияне должны ответить ей тем же.