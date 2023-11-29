Андрей Ургант отпустил шутку относительно своего финансового благополучия

Отец Ивана Урганта, актер Андрей Ургант, дал интервью изданию Леди Mail.ru.

Артист рассказал, что во времена финансовых катастроф в государстве, когда окружающие теряли накопления, он становился богаче, так как ничего не терял, ничего не откладывая на черный день.

Старший Ургант отметил, что под финансовым благосостоянием понимает способность человека прокормить свою семью.

Звезда экрана напомнил, что является ленинградцем, а потому к голоду у него особое отношение.

По мнению знаменитости, голод превращает людей, в голове которых происходят определенные химические процессы, когда такие личности не в состоянии себя контролировать.

Ранее сообщалось, что артист женился на женщине, которая младше его на 21 год.