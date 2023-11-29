Младший наследник Круга - точная копия покойного музыканта

Александр Круг жалуется, что большинство не считает его за человека из-за того, что его отец Михаил Круг.

Люди убеждены, что молодой человек блатной, и не стесняются об этом открыто говорить.

Александр утверждает, что привык к этому, так как подобное отношение преследует его с самого детства.

В Сети парня без конца сравнивают с покойным отцом.

Подписчики наследника шансонье утверждают, что Саша очень похож на покойного родителя.