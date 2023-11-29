Многолетник, который покрывается цветами сразу после таяния снега, иногда даже в конце зимы

12:26 2023-11-29
Многолетник, который покрывается цветами сразу после таяния снега, иногда даже в конце зимы

Удивительная мерендера совсем не боится морозов и не нуждается в укрытии зимой. Засуха этому многолетнику тоже не страшна.

Чтобы клумба украсилась пестрыми цветками с первых дней весны, луковицы многолетника надо высадить заранее. Сажать мерендеру можно практически всю осень.

Цвести она начинает, как только сойдет снег, демонстрируя яркие крупные бутоны розово-лилового окраса. Они показываются из земли сразу вместе с листьями.

Распуститься меренедра может даже во время оттепели зимой. Причем она не боится возвратных холодов и сугробов. Просто с приходом очередной оттепели цветы оттаивают и продолжают свое развитие. Вегетативный период завершается с приходом лета.

Растение очень морозоустойчивое, укрывать на зиму его не надо. Мерендера не боится засухи и может долго обходиться без полива.

Хорошее место для этого многолетника - солнечная сторона участка. Почву цветок любит легкую и хорошо дренированную.

Клубнелуковицы растения расходятся под землей по всем уровням - некоторые залегают у поверхности, другие - на глубине до 15 см. Выбирать для размножения можно те, что лежат в верхних слоях. Выкапываем луковицы в начале лета, когда поникнут листья.

Мерендера очень неприхотлива, это правда, но она является настоящим агрессором на дачном участке. Растение легко проникает на соседние клумбы и грядки, может взойти даже на садовой дорожке.

Чтобы назойливая мерендера не захватила весь огород, нужно ее ограничивать, устанавливая физическую преграду. Она должна быть сплошной и частично вкопанной в почву.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
17:10

Светлана Игнатьева

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Женщина надела на избранника так называемый «пояс верности», а ключи от него потеряла. Врачи были вынуждены удалить половые органы пострадавшего.
Наталья Гончарова
17:02

Наталья Гончарова

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

Известно, что дочь исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина спела дуэтом с популярным певцом Эмилем Кадыровым.
Светлана Игнатьева
16:59

Светлана Игнатьева

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Заслуженный артист России Юлиан заявил, что его будущая невеста всегда будет на втором месте, потому что первое занято музыкой.
Наталья Гончарова
16:50

Наталья Гончарова

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Популярная ведущая ТВ Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала, что ее старший сын отправился отдавать долг родине.
Светлана Игнатьева
16:49

Светлана Игнатьева

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Пациент рассказал, что несколько месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу.
Светлана Игнатьева
16:40

Светлана Игнатьева

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В этой стране работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов.
Наталья Гончарова
16:38

Наталья Гончарова

Джамала заочно арестована по решению российского суда

Джамала заочно арестована по решению российского суда

Украинская исполнительница Джамала проходит по делу о фейках против ВС РФ и объявлена в международный розыск, о чем информирует столичная прокуратура.
article_image 17:12

Коммунальщики срубили 41-летнюю ель на даче россиянки, сделав её новогодним украшением

Хозяйка дачи Елена Шалдина утверждает, что местные власти не брали у неё разрешение на сруб старого дерева.

article_image 17:07

В России сосед-педофил изнасиловал 11-летнюю девочку и был избит полицией

В Оренбургской области мужчина надругался над маленькой девочкой, воспользовавшись её доверием.

article_image 14:11

Преимущества и недостатки угловой кухни

Угловая кухня может быть оформлена практически в любом стиле, от традиционного классического стиля до современного стиля лофт в стиле хай-тек.