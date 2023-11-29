Многолетник, который покрывается цветами сразу после таяния снега, иногда даже в конце зимы

Чтобы клумба украсилась пестрыми цветками с первых дней весны, луковицы многолетника надо высадить заранее. Сажать мерендеру можно практически всю осень.
Цвести она начинает, как только сойдет снег, демонстрируя яркие крупные бутоны розово-лилового окраса. Они показываются из земли сразу вместе с листьями.
Распуститься меренедра может даже во время оттепели зимой. Причем она не боится возвратных холодов и сугробов. Просто с приходом очередной оттепели цветы оттаивают и продолжают свое развитие. Вегетативный период завершается с приходом лета.
Растение очень морозоустойчивое, укрывать на зиму его не надо. Мерендера не боится засухи и может долго обходиться без полива.
Хорошее место для этого многолетника - солнечная сторона участка. Почву цветок любит легкую и хорошо дренированную.
Клубнелуковицы растения расходятся под землей по всем уровням - некоторые залегают у поверхности, другие - на глубине до 15 см. Выбирать для размножения можно те, что лежат в верхних слоях. Выкапываем луковицы в начале лета, когда поникнут листья.
Мерендера очень неприхотлива, это правда, но она является настоящим агрессором на дачном участке. Растение легко проникает на соседние клумбы и грядки, может взойти даже на садовой дорожке.
Чтобы назойливая мерендера не захватила весь огород, нужно ее ограничивать, устанавливая физическую преграду. Она должна быть сплошной и частично вкопанной в почву.
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