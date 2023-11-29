Третья супруга Градского сообщила, что не оформляла развод с музыкантом

Будучи гостьей телепроекта "Малахов", Ольга Градская обратила внимание, что в ее паспорте есть штамп лишь о заключении брака с музыкантом.
Женщина утверждает, что все годы после расставания они общались как родственники.
Ольга уверяет, что бывший звал ее обратно неоднократно, но она не могла этого сделать, раз у него были отношения с другой женщиной.
Градская убеждена, что исполнителю стало хуже после того, как он зарегистрировал отношения с Мариной Коташенко официально.
Экс-возлюбленная музыканта не сомневается, что Александр пошел на этот шаг под давлением.
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