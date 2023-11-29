Вдовин намерен подать в суд на ресторан, обвинивший его в краже бокалов

Александр Вдовин сообщил, что заказал у официанта вино, но тот принес ему шампанское. Пить алкоголь хирург не стал, так как ему противопоказаны напитки с газами.

За свой заказ он заплатил 6 000 российских рублей. Позднее приятельница рассказала ему, что гости мероприятия ни за что не платят.

Официанта обязали вернуть Вдовину деньги, но он не смог.

Пластический хирург утверждает, что с ним обещали рассчитаться едой, а после в качестве компенсации предложили взять "красивые бокалы".

Свою честь и достоинство Александр оценил в 3 000 000 рублей.