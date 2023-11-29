Макаревич сообщил, когда начался его конфликт с российскими властями

В интервью представителям СМИ Андрей Макаревич сообщил, что "не стал другим", хотя понимает, что "это кого-то и раздражает".
Музыкант пояснил, что его понимание добра и зла не изменилось.
Макаревич обратил внимание, что делает то, что считает нужным, а просчитывать, чем это обернется это 10 лет - это признак огромного самомнения.
Макаревич переехал на ПМЖ в Израиль вместе с женой-еврейкой еще до начала событий февраля прошлого года.
После запука СВО музыкант стал активно критиковать власти РФ, отменив все свои выступления в на территории страны.
Действия же Израиля против Палестины лидер "Машины времени" поддержал.
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