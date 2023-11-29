Дачный эксперт рассказал, какой газон лучше выбрать: посевной или рулонный

13:24 2023-11-29
Дачный эксперт рассказал, какой газон лучше выбрать: посевной или рулонный

Опытный дачник назвал преимущества и недостатки двух видов газонов: рулонного и посевного

Если вам хочется иметь на дачном участке красивый газон, изучите для начала плюсы и минусы обоих вариантов.

Какие преимущества у рулонного газона

С ним можно получить быстрый результат. Достаточно просто раскатать рулон, дождаться укоренения, и можно наслаждаться.

У рулонного газона более плотный дерн, на котором не будет сорняков.

Этот вид отличается более развитой корневой системой.

Газон сразу обретает презентабельный вид, с самого момента укладки.

Укладывать рулонный газон допустимо в течение всего сезона.

На первой стадии укладки за газоном легче ухаживать.

Минусы тоже есть

Рулонный газон стоит гораздо дороже посевного.

Перед укладкой придется хорошенько подготовить поверхность, добиваясь от нее идеальной ровности и плотности.

Газон быстро образует войлок, на следующий год нужна будет аэрация.

Плюсы посевного газона

Это более бюджетный вариант.

Можно выбрать семена, подстраиваясь под особенности дачного участка.

Недостатки этой разновидности

Нужно готовить поверхность для посевных работ.

Полностью газон сформируется только через полгода, может, через год.

Всходить семена могут неравномерно, что отражается на внешнем виде газона.

Посевной газон нуждается в регулярной прополке или других методах устранения сорной травы.

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