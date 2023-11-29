Композиция российской группы Аикел «Пыяла» заняла второе место в топ-10 мирового Shazam

Трек "Пыяла" известного в РФ и не только дуэта "Аигел", ставший главной музыкальной темой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" оказался на второй строчке мирового рейтинга приложения распознавания музыки Shazam.

Своим успехом члены коллектива похвастались в соцсетях.

Известно, что композиция была записана в 2020 году, а теперь звучит в каждой серии "Слово пацана. Кровь на асфальте". Интересно, что при этом исполнителей забыли упомянуть в титрах к картине.

К слову, "Аигел" выступили против СВО в Украине, покинув РФ.

Что касается сериала, то он повествует о тяжелой судьбе подростков 80-х годов прошлого века, создавших преступные группировки в Казани и иных регионах Татарстана. Многие из них уже умерли, часть находится за решеткой.