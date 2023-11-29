Садовод со стажем порекомендовал интересные новые сорта яблонь для дачного участка

14:44 2023-11-29
Садовод со стажем порекомендовал интересные новые сорта яблонь для дачного участка

Предлагаем подборку новых урожайных сортов яблонь, которые захочется выращивать в своем саду в новом сезоне.

Сорт Мельба дает урожай душистых, сочных, невероятно вкусных яблок. Все плоды как с картинки - с розовым ярким румянцем и нежной белой мякотью. Вес яблочка достигает 200-300 г. Созревают они к осени. Хранятся до 6 месяцев.

Сами деревья не растут высокими, что очень удобно при выращивании. Яблони бывают максимум до 3,5 метров. Плодоносят они каждый год и очень обильно.

Пепин шафранный дает плоды ближе к середине осени. Лучше дать полежать снятым яблочкам еще месяц, тогда их вкус проявится в полной красе. Это самоплодный сорт, поэтому другие деревья на участке не обязательны.

Штрифель идеально подходит для любителей кисло-сладких яблок. Собираем их в середине сентября. Деревья получаются высокие, статные, раскидистые.

От них в саду получается приятная тень, куда можно поставить лавочку для отдыха. Яблони устойчивы к жаре и холоду, однако полив нужен хороший.

Яблоня Уэлси дает очень сладкие яблоки с незначительной, еле уловимой кислинкой. Плоды хорошо хранятся - до 5 месяцев. Сорт отличается очень высокой урожайностью.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
17:10

Светлана Игнатьева

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Женщина надела на избранника так называемый «пояс верности», а ключи от него потеряла. Врачи были вынуждены удалить половые органы пострадавшего.
Наталья Гончарова
17:02

Наталья Гончарова

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

Известно, что дочь исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина спела дуэтом с популярным певцом Эмилем Кадыровым.
Светлана Игнатьева
16:59

Светлана Игнатьева

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Заслуженный артист России Юлиан заявил, что его будущая невеста всегда будет на втором месте, потому что первое занято музыкой.
Наталья Гончарова
16:50

Наталья Гончарова

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Популярная ведущая ТВ Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала, что ее старший сын отправился отдавать долг родине.
Светлана Игнатьева
16:49

Светлана Игнатьева

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Пациент рассказал, что несколько месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу.
Светлана Игнатьева
16:40

Светлана Игнатьева

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В этой стране работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов.
Наталья Гончарова
16:38

Наталья Гончарова

Джамала заочно арестована по решению российского суда

Джамала заочно арестована по решению российского суда

Украинская исполнительница Джамала проходит по делу о фейках против ВС РФ и объявлена в международный розыск, о чем информирует столичная прокуратура.
article_image 17:12

Коммунальщики срубили 41-летнюю ель на даче россиянки, сделав её новогодним украшением

Хозяйка дачи Елена Шалдина утверждает, что местные власти не брали у неё разрешение на сруб старого дерева.

article_image 17:07

В России сосед-педофил изнасиловал 11-летнюю девочку и был избит полицией

В Оренбургской области мужчина надругался над маленькой девочкой, воспользовавшись её доверием.

article_image 14:11

Преимущества и недостатки угловой кухни

Угловая кухня может быть оформлена практически в любом стиле, от традиционного классического стиля до современного стиля лофт в стиле хай-тек.