Садовод со стажем порекомендовал интересные новые сорта яблонь для дачного участка

Сорт Мельба дает урожай душистых, сочных, невероятно вкусных яблок. Все плоды как с картинки - с розовым ярким румянцем и нежной белой мякотью. Вес яблочка достигает 200-300 г. Созревают они к осени. Хранятся до 6 месяцев.

Сами деревья не растут высокими, что очень удобно при выращивании. Яблони бывают максимум до 3,5 метров. Плодоносят они каждый год и очень обильно.

Пепин шафранный дает плоды ближе к середине осени. Лучше дать полежать снятым яблочкам еще месяц, тогда их вкус проявится в полной красе. Это самоплодный сорт, поэтому другие деревья на участке не обязательны.

Штрифель идеально подходит для любителей кисло-сладких яблок. Собираем их в середине сентября. Деревья получаются высокие, статные, раскидистые.

От них в саду получается приятная тень, куда можно поставить лавочку для отдыха. Яблони устойчивы к жаре и холоду, однако полив нужен хороший.

Яблоня Уэлси дает очень сладкие яблоки с незначительной, еле уловимой кислинкой. Плоды хорошо хранятся - до 5 месяцев. Сорт отличается очень высокой урожайностью.