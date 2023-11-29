Пригожин обозвал Наргиз неблагодарной свиньей

Иосиф Пригожин заявил, что, если бы не Максим Фадеев, то никто бы и не узнал, кто такая Наргиз Закирова.
Поступки артистки продюсер сравнил с поведением животного.
Пригожин назвал исполнительницу неблагодарным человеком, "редкой тварью, свиньей", не умеющей говорить "спасибо".
Супруг Валерии заявил, что жалеет о своем сотрудничестве с Наргиз по просьбе Фадеев.
Пранк над Наргиз Вован и Лексус опубликовали сегодня, 29 ноября.
Пранкеры общались со знаменитостью от лица экс-министром культуры Незалежнай Александром Ткаченко.
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