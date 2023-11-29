Театр Ленсовета перенес все постановки с участием Боярского

Сведения о переносе постановок с Михаилом Боярским появились на официальном сайте академического театра имени Ленсовета.
Перенесший инфаркт актер задействован в двух спектаклях "Смешанные чувства" и "В этом милом старом доме".
Известно, что госпитализирован Боярский в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт был 27 ноября.
Через день информация была подтверждена сыном знаменитости Сергеем Боярским. В настоящее время артист чувствует себя сносно и переведен из реанимации в обычную палату.
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