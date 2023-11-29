Список важных мероприятий в цветнике в конце осеннего периода

15:16 2023-11-29
Список важных мероприятий в цветнике в конце осеннего периода

Опытный цветовод рассказал, о каких делах в цветнике важно не забыть перед приходом зимы.

Ближе к концу осени надо не забыть посадить луковичные растения и посеять семена однолетников, если вы не успели сделать этого раньше. Можно ли высаживать или нет, определяем по состоянию почвы.

Замеряем температурные показатели на глубине в 10 см. Если они оказались в пределах 5-9 градусов тепла, то посадка будет в самый раз. По окончании процесса мульчируем саженцы сухим торфом.

Надо провести окучивание клематисов, гортензий, пионов. Также не забываем их укрыть на зиму. Розы не обязательно окучивать, укрытие для них готовим чуть позже.

Обрезаем цветы и цветущие виды кустарников. Ближе к концу осени подрезаем гортензии и ирисы. Когда уже начнутся первые морозы, обрезаем астильбы.

Георгины, каллы, гладиолусы надо выкопать перед зимовкой. Корневища и клубни хорошо просушиваем в сухом темном помещении, хватит пяти дней. Потом можно убрать их на хранение до весны.

Теперь очередь газона. Имеющиеся проплешины надо засеять новой травой. Потом проводим подкормку, успеть надо до прихода заморозков.

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