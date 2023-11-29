Ошибки, которые постоянно совершают цветоводы-новички при выращивании роз на даче

Когда сажаете розу в грунт на постоянное место, нельзя оставлять прививку над поверхностью почвы.

Заглубляем корневую шейку на 2-3 см в землю.

Не стоит делать обрезку садовых роз к зиме. В этом случае розовый куст теряет энергию и в зимний период остается ослабленным.

Обрезать цветы надо по весне, тогда убираем заодно и подмерзшие, мертвые побеги до первой почки на растении.

Поливать розарий надо прохладной водой, жидкости выливаем много. При этом поливы должны быть редкими.

Не нужно делать долгую подкормку. Вносим удобрения до середины лета, потом подпитывать цветы больше не нужно.

Нельзя обрезать листики к зиме. Растение само освободится от них, когда ему будет нужно.

Не надо вмешиваться в этот естественный вопрос.