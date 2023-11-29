Стивену Сигалу в России подарили уникальный ковер

Звезда Голливуда Стивен Сигал увлекается буддизмом и утверждает, что это помогает ему лучше понимать мир. Зная его пристрастия, артисту, режиссеру, мастеру боевых искусств подарили тибетский ковер с драконом, сообщает канал "Культура ковров" на платформе Дзен.

Эти необычные ковры в России впервые были представлены в 2020-м году - на выставке Batimat Russia. Многие из них украшают теперь частные коллекции. «Матерью драконов» называют дизайнера Наталию Дивьен, разработавшую дизайн в стиле непальской культуры и традиций.

Ткут ковры в Непале - в небольшой мануфактуре, которая изготавливает ковры для Далай-ламы. К слову, сама мануфактура - достояние культуры, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

В таких коврах только натуральная составляющая - от пряжи до красок. Изготавливаются они вручную по старинным технологиям.