Правильный уход за укропом: урожай быстрее взойдет и будет более пышным и ароматным

15:42 2023-11-29
Правильный уход за укропом: урожай быстрее взойдет и будет более пышным и ароматным

Обязательно замачиваем семена перед высаживанием. Для придания кустикам густоты и душистости вносим правильные удобрения.

Для подкормки укропа можно использовать всем известный нашатырный спирт. В нем много азота, это то, что надо растению для активного наращивания зеленой массы.

Азот из нашатыря хорошо усваивается растительными культурами. Вносим удобрение нашатырным раствором в виде опрыскиваний. Готовим его так: на литр воды берем чайную ложку спирта.

Добавляем золу при уходе за укропом. В древесном порошке есть калий и фосфор, которые нужны для бурного роста растения. Ведь каждый огородник хочет получить густую пышную зелень пряности.

Как приготовить раствор из золы для подкормки: берем большую ложку нашатырного спирта, добавляем стакан древесной золы.

Раствор надо отфильтровать, затем использовать для поливов. Поливаем укроп, когда пройдет неделя после высадки. Потом повторяем такие подкормки раз в десять дней.

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