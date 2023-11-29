Гуф пожаловался на свою экс-супругу Королеву из-за огромных алиментов на дочь

Гуф сообщил, что будет обращаться в суд, так как размер алиментов, которые запросила Юлия Королева, превышает возможности артиста.
Алексей Долматов (настоящее имя артиста) назвал брак с Королевой ошибкой, так как сохранить дружеские отношения они не смогли даже ради общей дочки.
Гуф обратил внимание, что любит свою наследницу Тину, которую ему родила Королева, пообещав всячески помогать в воспитании и содержании ребенка.
В июне Королева подала на развод из-за переписки мужа с экс-супругой. Не нравилось Юлии и то, что Гуф выносит сор из избы.
Королева просила Долматова не размещать личные сообщения в Сети, но тот проигнорировал ее просьбу.
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