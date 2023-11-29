Автор композиции «Мой мармеладный» Фадеев заявил, что русскую культуру отменить нельзя

Максим Фадеев заявил о бесполезности заявлений тех, кто кричит об отмене русской культуры.

Он отметил успех за границей трека "Мой мармеладный", автором которой является.

Фадеев уверен, что тот факт, что "миллионы людей голосует за эту песню", доказывает, что интерес к РФ в мире большой, интерес к русскому языку не исчезает, а наоборот.

Продюсер подчеркнул, что трек создал тренд на все русское, включая стиль одежды и макияж.