Деревья-насосы, которые помогают решить проблему с откачкой выгребной ямы естественным путем

Без выгребной ямы для туалета на дачном участке не обойтись.
Однако за ней нужен уход, время от времени содержимое ямы придется откачивать.
Приятного в этом мало, а работу сотрудников специальных служб придется хорошо оплачивать.
Помогают справиться с этой деликатной проблемой деревья.
Находясь в близи выгребной ямы, они будут высасывать из нее все содержимое, для них это будет питательная органика.
Тополь надо посадить на расстоянии 10-15 м от ямы, корни при этом не будут повреждать подземную конструкцию, зато наладится процесс откачки.
Березы могут вытягивать до 200 л органики в сутки, черемуха - до 300 л.
Дуб, которому исполнилось не менее 10 лет, легко прокачает 500 л содержимого выгребной ямы.
Если посадить иву, она сможет откачивать до 200-250 л.
Однако быстрого результата не будет, молодые деревья должны хорошо подрасти, процесс адаптации занимает несколько лет.
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