Звезда «Секса в большом городе» Никсон объявила голодовку из-за событий в Газе

Синтия Никсон призвала остановить кровопролитие.

На пресс-конференции у Белого дома артистка заявила о готовности голодать в течение 5 дней.

Известно, что законодатели штата и активисты также отказываются от пищи, выражая таким образом протест по поводу происходящего в секторе Газа.

Известно, что Никсон призвал участвовать в голодовке её наследник. Синтия убеждена, что Джо Байден должен заключить договор о прекращении огня в секторе Газа.

Знаменитость призывает добиться освобождения всех политических заключённых, начав закладывать фундамент прочного мира.