Неймар расстался с Бруной Бьянкарди, которая родила ему дочь

Бруна Бьянкарди сообщила, что в настоящее время не состоит ни с кем в отношениях.

По словам модели, с нападающим Неймаром ее связывает тот факт, что оба они являются родителями дочери Мэви.

По всей видимости, звезде подиума надоело терпеть выходки футболиста и его образ жизни.

Известно, что об отношениях с моделью Неймар сообщил в прошлом году. Девушка трудится в качестве модели и инфлюенсера.

Примечательно, что теперь уже бывшие возлюбленные расходились летом 2022 года, но после снова стали жить вместе.

В апреле у пары родилась дочь, но и после рождения ребенка Неймар не прекратил вести ночной образ жизни. Имеется информация и о том, что спортсмен изменял возлюбленной.