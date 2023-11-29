Неймар расстался с Бруной Бьянкарди, которая родила ему дочь

16:27 2023-11-29
Неймар расстался с Бруной Бьянкарди, которая родила ему дочь

О разрыве отношений с бразильским футболистом Неймаром модель Бруна Бьянкарди сообщила в рамках сторис собственного микроблога.

Бруна Бьянкарди сообщила, что в настоящее время не состоит ни с кем в отношениях.

По словам модели, с нападающим Неймаром ее связывает тот факт, что оба они являются родителями дочери Мэви.

По всей видимости, звезде подиума надоело терпеть выходки футболиста и его образ жизни.

Известно, что об отношениях с моделью Неймар сообщил в прошлом году. Девушка трудится в качестве модели и инфлюенсера.

Примечательно, что теперь уже бывшие возлюбленные расходились летом 2022 года, но после снова стали жить вместе.

В апреле у пары родилась дочь, но и после рождения ребенка Неймар не прекратил вести ночной образ жизни. Имеется информация и о том, что спортсмен изменял возлюбленной.

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