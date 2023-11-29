Дачница со стажем рассказала секреты выращивания изумительных гладиолусов на даче

16:28 2023-11-29
Дачница со стажем рассказала секреты выращивания изумительных гладиолусов на даче

Несколько полезных советов для начинающих цветоводов по выращиванию шикарных гладиолусов на зависть соседям.

Когда появляется два первых листика, надо внести большую ложку мочевины, полторы ложки сульфата калия.

Все это разводится в 10 л воды. Выливаем такой объем на метр квадратный цветочных посадок.

Когда выйдет 3-4 листа, делаем подкормку по листам. В 10 литрах воды растворяем 30 г мочевины, столько же сульфата калия и микроудобрения.

Чтобы луковицы росли крупнее, добавляем в указанный выше раствор 2 г борной кислоты.

На стадии формирования 5-6 листьев, вносим 15 г мочевины, 15 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Все ингредиенты размешиваем в 10 л воды.

Когда вырастают цветоносы, берем 10 л воды, вносим туда 2 г борной кислоты, 30 г нитрофоски. Полив рассчитан на площадь в 1 квадратный метр.

При начале цветения азотные удобрения не даем. В июле надо подкормить таким составом: в 10 л воды разводим 15 г суперфосфата, 30 сернокислого калия.

По завершении цветения кормим суперфосфатом - 15 г и сульфатом калия - 30 г.

Завершающая подкормка будет в начале сентября. На 10 л воды добавляем 5 г марганцовки. Объем идет на метр квадратный.

Во время поливов кормим растения раз в 7-10 дней.

Где-то после 5-7 сентября все подкормки надо прекратить.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
17:20

Светлана Игнатьева

Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдут новые «Аватары»

Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдут новые «Аватары»

Режиссер уточнил, что "Аватар 3" был отснят еще в 2020-м году. Сейчас лента находится в стадии постпродакшна.
Светлана Игнатьева
17:10

Светлана Игнатьева

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Женщина надела на избранника так называемый «пояс верности», а ключи от него потеряла. Врачи были вынуждены удалить половые органы пострадавшего.
Наталья Гончарова
17:02

Наталья Гончарова

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

Известно, что дочь исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина спела дуэтом с популярным певцом Эмилем Кадыровым.
Светлана Игнатьева
16:59

Светлана Игнатьева

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Заслуженный артист России Юлиан заявил, что его будущая невеста всегда будет на втором месте, потому что первое занято музыкой.
Наталья Гончарова
16:50

Наталья Гончарова

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Популярная ведущая ТВ Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала, что ее старший сын отправился отдавать долг родине.
Светлана Игнатьева
16:49

Светлана Игнатьева

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Пациент рассказал, что несколько месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу.
Светлана Игнатьева
16:40

Светлана Игнатьева

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В этой стране работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов.
article_image 17:17

В Москве мужчина умер в туалете суда, пролежав там почти сутки

Подсудимый зашёл в уборную, так и не выйдя оттуда, однако мужчину хватились лишь спустя день.

article_image 17:12

Коммунальщики срубили 41-летнюю ель на даче россиянки, сделав её новогодним украшением

Хозяйка дачи Елена Шалдина утверждает, что местные власти не брали у неё разрешение на сруб старого дерева.

article_image 17:07

В России сосед-педофил изнасиловал 11-летнюю девочку и был избит полицией

В Оренбургской области мужчина надругался над маленькой девочкой, воспользовавшись её доверием.