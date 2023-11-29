Джамала заочно арестована по решению российского суда

В пресс-службе московской прокуратуры информировали, что против Сусанны Джамаладиновой (Джамалы) заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
Также представители госинстанции сообщили, что материалы уголовного дела отправятся в Басманный районный суд Москвы, где будут рассмотрены по существу в отсутствие артистки, которая объявлена в международный розыск.
В прокуратуре также уточнили, что знаменитость обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о ВС РФ, совершенное по мотивам национальной ненависти).
Известно, что украинка принесла победу своей стране на "Евровидении 2016".
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