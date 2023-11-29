В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

Власти Южной Кореи разрабатывают закон, запрещающий есть собак. Проект, который должен вступить в силу с 2027 года, предусматривает за торговлю собачьим мясом уголовную ответственность и штрафы в размере до 38 тысяч долларов, сообщает Вокруг света.

Соцопросы показали: большинство жителей страны отказалось уже от его употребления в пищу, и они за принятие закона - так же, как и правозащитные организации.

Но против выступили фермеры, теряющие доходы. По разным данным, в Южной Корее работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов.

Ассоциация производителей собачьего мяса Кореи заявила, что в случае принятия закона выпустит на улицы Сеула два миллиона собак. Организация утверждает, что из-за запрета есть собак на грани разорения будут 3500 ферм и три тысячи ресторанов.