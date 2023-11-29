В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

16:40 2023-11-29
В Южной Корее запретят есть собак, но некоторые граждане против

В этой стране работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов.

Власти Южной Кореи разрабатывают закон, запрещающий есть собак. Проект, который должен вступить в силу с 2027 года, предусматривает за торговлю собачьим мясом уголовную ответственность и штрафы в размере до 38 тысяч долларов, сообщает Вокруг света.

Соцопросы показали: большинство жителей страны отказалось уже от его употребления в пищу, и они за принятие закона - так же, как и правозащитные организации.

Но против выступили фермеры, теряющие доходы. По разным данным, в Южной Корее работает свыше 3 тысяч ферм, где выращивают собак ряди мяса и снабжают им тысячи ресторанов. 

Ассоциация производителей собачьего мяса Кореи заявила, что в случае принятия закона выпустит на улицы Сеула два миллиона собак. Организация утверждает, что из-за запрета есть собак на грани разорения будут 3500 ферм и три тысячи ресторанов.

Светлана Игнатьева
17:20

Светлана Игнатьева

Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдут новые «Аватары»

Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдут новые «Аватары»

Режиссер уточнил, что "Аватар 3" был отснят еще в 2020-м году. Сейчас лента находится в стадии постпродакшна.
Светлана Игнатьева
17:10

Светлана Игнатьева

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Женщина надела на избранника так называемый «пояс верности», а ключи от него потеряла. Врачи были вынуждены удалить половые органы пострадавшего.
Наталья Гончарова
17:02

Наталья Гончарова

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

Известно, что дочь исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина спела дуэтом с популярным певцом Эмилем Кадыровым.
Светлана Игнатьева
16:59

Светлана Игнатьева

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Заслуженный артист России Юлиан заявил, что его будущая невеста всегда будет на втором месте, потому что первое занято музыкой.
Наталья Гончарова
16:50

Наталья Гончарова

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

Популярная ведущая ТВ Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала, что ее старший сын отправился отдавать долг родине.
Светлана Игнатьева
16:49

Светлана Игнатьева

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Пациент рассказал, что несколько месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу.
article_image 17:17

В Москве мужчина умер в туалете суда, пролежав там почти сутки

Подсудимый зашёл в уборную, так и не выйдя оттуда, однако мужчину хватились лишь спустя день.

article_image 17:12

Коммунальщики срубили 41-летнюю ель на даче россиянки, сделав её новогодним украшением

Хозяйка дачи Елена Шалдина утверждает, что местные власти не брали у неё разрешение на сруб старого дерева.

article_image 17:07

В России сосед-педофил изнасиловал 11-летнюю девочку и был избит полицией

В Оренбургской области мужчина надругался над маленькой девочкой, воспользовавшись её доверием.