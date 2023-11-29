Шесть рецептов удачных подкормок для овощей на огороде от бывалых дачников

Капусту можно подкармливать так. Три раза в сезон делаем уксусные поливы. Используем 100 мл 9% уксуса, который разводим в 10 л воды. Поливаем растения из лейки. Это даст в будущем хрустящие, крупные и сладкие кочаны.
Удобрение для лука готовим так: в 20-литровое ведро наливаем доверху воды, добавляем 200 г дрожжей, оставляем на 2 часа. После этого поливаем грядки.
Укроп кормим мочевиной: на 20 л воды добавляем 2 большие ложки препарата.
Редис подкармливаем древесной золой. Разводим в 10 л воды 300 г древесного порошка. Поливы делаем в вечернее время, льем подкормку под корень.
Болгарский перец будет рад такой подкормке: на литр воды добавляем 50 г дрожжей, половину стакана сахара, настаиваем неделю. Потом все это разбавляем водой: на стакан раствора нужно взять 10 л воды.
Огурцы хорошо откликаются на луковую шелуху. На 10 л воды высыпаем 700 г шелухи, доводим все до кипения. Потом настаиваем до 14 часов. Раствор процеживаем и разбавляем водой. На литр такого настоя идет 4 литра воды. Огурцы надо обильно обрызгать этим средством по ботве и то же самое проделать с грунтом.
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