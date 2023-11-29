Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

16:49 2023-11-29
Врачи обнаружили в черепе 35-летнего вьетнамца палочки для еды

Пациент рассказал, что несколько месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу.

Вьетнамские доктора обнаружили в черепе 35-летнего пациента палочки для еды. Мужчина попал в больницу с жалобами на потерю зрения и сильные головные боли, сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Издание уточняет, что житель города Донгхой обратился в местную больницу. Рентгеновские снимки обнаружили: в черепной коробке мужчины расположены палочки для еды, попавшие туда через носовую полость.

Из-за инородных предметов и травмы у пациента развилась пневмоцефалия, при которой внутри черепа накапливается воздух.

Пациент вспомнил, что пять месяцев назад он участвовал в драке, где его ударили острым предметом по лицу. По его словам, он в тот день обратился к врачам, однако его отправили домой.

Врачи удалили из черепа пациента палочки и стабилизировали его состояние.

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