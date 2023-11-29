Тутта Ларсен сообщила, что ее старший наследник отправился служить в армию

В рамках своего Телеграм-канала Тутта Ларсен сообщила, что решение о прохождении срочной службы сын Лука принял сам.
Ведущая обратила внимание, что поддержала решение наследника, отметив, что гордится им.
Ранее Ларсен поделилась секретом крепкого брака. Знаменитость предостерегла от потребительского отношения к супругу.
Ошибкой звезда экрана считает восприятие брака как готового продукта.
Она сравнила семейную жизнь с полуфабрикатом, который необходимо готовить самому. Что приготовишь, то и съешь!
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