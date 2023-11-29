Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал журналистам МК о любви и дружбе с прекрасными дамами.

Что касается Насти, то сегодня мы счастливы по отдельности, - поделился исполнитель. Мы 30 лет дружим, и сейчас - еще больше, чем раньше. Я считаю, что от любви дружба не сильно отличается.

По поводу возможного нового брака Юлиан заявил, что о своей свадьбе никому не расскажет: