Певец Юлиан рассказал все о своей будущей супруге

Певец Юлиан рассказал журналистам МК о любви и дружбе с прекрасными дамами.
Что касается Насти, то сегодня мы счастливы по отдельности, - поделился исполнитель.
Мы 30 лет дружим, и сейчас - еще больше, чем раньше. Я считаю, что от любви дружба не сильно отличается.
По поводу возможного нового брака Юлиан заявил, что о своей свадьбе никому не расскажет:
Если решу жениться, никто об этом не узнает, – подчеркнул Юлиан.
Будущая невеста должна понимать: она всегда будет только на втором месте, а на первом – музыка.
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