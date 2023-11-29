16-летняя дочь покойной Началовой вышла в свет с известным исполнителем

Вера Алдонина вышла на сцену КЗ "Градский Холл". Она спела дуэтом с Эмилем Кадыровым, с которым держалась за руки.
Примечательно, что азербайджанский исполнитель с ныне покойной Юлией Началовой незадолго до ее кончины сотрудничал.
Певец рассказывал, что они выбрали композицию, обговорив все детали, оставалось лишь записать ее, но этому не суждено было сбыться.
Напомним, что Началовой не стало весной из-за остановки сердца, спровоцированной заражением крови. Знаменитости было всего 39 лет.
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