Мужчина в Москве лишился главного органа из-за шутки возлюбленной

Печально закончилась для жителя Москвы ссора с женой, пишет Газета.ру. После застолья супруга упрекнула возлюбленного в неверности. И, надев на него так называемый «пояс верности», выкинула ключи.
Через время половой орган начал опухать и приобрел фиолетовый цвет. Но ключи от игрушки любимая так и не нашла. Пара отправилась за помощью к докторам.
Врачи оперативно осмотрели пациента и заявили, что необходимо ампутировать у него половой орган и мошонку.
Операция продлилась несколько часов. Здоровью мужчины сегодня ничего не угрожает.
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