Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдут новые «Аватары»

Режиссер Джеймс Кэмерон во время выступления на конференции в Новой Зеландии рассказал, когда планируется выход новых фильмов серии "Аватар", сообщает Российская газета.

По данным издания, третья часть этой истории - уже на подходе.

В частности, премьера "Аватара 3" пройдет ориентировочно в отрезке с декабря 2024-го по декабрь 2025-го. "Аватара 4" можно ждать к декабрю 2029-го года, а "Аватара 5" - в декабре 2031-го года.

Напомним, первый "Аватар" увидел свет в 2009-м. В 2022-м году появился фильм "Аватар: Путь воды".

Кэмерон уточнил, что "Аватар 3" был отснят еще в 2020-м году. Сейчас лента находится в стадии постпродакшна.