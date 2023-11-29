Бритни Спирс показала себя подписчикам абсолютно голой

После нашумевших мемуаров «Женщина во мне» в отношении Бритни Спирс опять воцарилось затишье. Но она смогла еще раз удивить поклонников, представ перед ними без одежды, сообщает Супер.ру.

В Инстаграме поп-дива опубликовала ролик, где предстала совершенно голой.

Доброе утро. Если «доброе утро» до этого вы представляли иначе, забудьте и мотайте на ус: именно так надо начать свой день, - сказала певица, кривляясь на камеру.

В Сети начались массовые обсуждения этого видео. Поклонники разделились: одни поддержали раскрепощенность артистки, а другие утверждают, что лучше бы вместо обнаженных постов певица наладила нормальное общение с сыновьями.