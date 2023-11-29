Три самых сладких сорта моркови, которые идеально подойдут для детских десертов

Представленная тройка сортов моркови отличается отменными вкусовыми характеристиками.

Детская сладкая - сорт, который не может похвастаться высокой урожайностью, зато содержание сахара у него повышенное. Сладкие плоды достигают в длину 20 см, окраску имеют классическую ярко-оранжевую. Сердцевинка мягкая и очень нежная. Вообще сам плод весь мягкий и сахаристый и хорошо подходит для лакомства в свежем виде.

Маэстро F1 - это ранний гибрид. Подходит для многих климатических регионов. Плоды получаются среднего размера, традиционной вытянутой цилиндрической формы. Сорт отличается стойкостью иммунитета. Можно применять в свежем виде и для различных заготовок, а также при готовке многих блюд.

Император - это сорт с поздним сроком созревания. У него нежная упругая мякоть, сладкая, сочная и ароматная. Плоды лежат очень долго и не портятся. Морковь может сохраняться до 9 месяцев при создании оптимальных условий. Не боится излишней влажности, не трескается при хранении и не загнивает.