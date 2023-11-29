Растения-многолетники, которые будут цвести уже в первый год после посадки

18:23 2023-11-29
Растения-многолетники, которые будут цвести уже в первый год после посадки

Цветовод со стажем рассказал о цветах, которые покажут себя во всей красе в первый год высаживания. Берите на заметку.

Посадите на дачу скабиозу, и она зацветет в июне и будет радовать яркими красками до поздней осени. Растение любит свет, не боится коротких засух, не переносит излишней влажности. Этим цветам не нужна плодородная почва, они растут на любом грунте. На зиму их нужно укрывать.

Гелиопсис не капризен и не нуждается в особом уходе. При этом почву любит питательную. Растение не боится жары и засухи. Также гелиопсис отлично переносит зимние холода. Цветение будет продолжаться все лето напролет.

Кентрантус красный нужно сеять на рассаду уже зимой, в феврале. Тогда летом он будет радовать яркими красными соцветиями. Когда проходит пора заморозков, можно высаживать растение на солнечное место. К почве многолетник высоких требований не предъявляет. Цветение начинается с приходом лета и заканчивается осенью.

Лобелия красуется пышным цветом все лето. Если вырастить рассаду заранее, то можно получить цветение в первый год. Семена высаживаем в широкой таре, рассыпая их по поверхности грунта. На постоянные клумбы переносим после ухода заморозков.

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