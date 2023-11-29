Звезда «Рокки» Бриджит Нильсен поделилась рассказом о том, как родила в 55 лет

60-летняя звезда Голливуда воспитывает пятерых детей. Вместе с 45-летним барменом Маттиа Десси они решились на общего ребенка, когда Бриджит уже было 55 лет. Их дочь Фрида появилась в 2018 году, сообщает Космополитен.
Актриса откровенно рассказала о плюсах и минусах позднего материнства. Звезда отметила: беременность в зрелом возрасте требует осознанного подхода.
Нужно принимать гормоны, сдавать много анализов. И это может быть довольно дорого, — призналась актриса фильма «Рокки».
Она призналась, что во время пятой беременности прекрасно чувствовала себя, хотя риски в ее возрасте при беременности и родах высоки.
Я скажу: если есть у женщины надежда и мечта, думаю, нужно ее осуществить.
Просто нужно получить как можно больше информации, пообщаться с людьми, которые этот путь прошли и которые могут помочь и направить, - посоветовала бывшая жена Сильвестра Сталлоне.
Бриджит считает, что рожать детей в очень юном возрасте не стоит.
Путешествуйте, получайте от работы удовольствие. Откладывайте деньги, познавайте себя. Ребенок - это большая ответственность, которая ограничивает вашу свободу», — заявила Нильсен.
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