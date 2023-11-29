Звезда «Рокки» Бриджит Нильсен поделилась рассказом о том, как родила в 55 лет

60-летняя звезда Голливуда воспитывает пятерых детей. Вместе с 45-летним барменом Маттиа Десси они решились на общего ребенка, когда Бриджит уже было 55 лет. Их дочь Фрида появилась в 2018 году, сообщает Космополитен.

Актриса откровенно рассказала о плюсах и минусах позднего материнства. Звезда отметила: беременность в зрелом возрасте требует осознанного подхода.